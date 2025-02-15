Азербайджан намерен продвигать туристический потенциал в странах Ближнего и Дальнего Востока

17:00

Государственное агентство по туризму планирует провести широкую кампанию по продвижению туристического потенциала Азербайджана в странах СНГ, Ближнего и Дальнего Востока.

Как сообщает Report, мероприятия по продвижению туристического потенциала будет вестись в ряде стран, включая Индию, Китай и Японию.

"Планируется организация семинаров, роад-шоу (промо-туры) и других мероприятий, а также подготовка и распространение информационных бюллетеней. Целью проекта является продвижение азербайджанского туризма на международном уровне и увеличение турпотока в страну", - подчеркивает агентство.