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Азербайджан намерен продвигать туристический потенциал в странах Ближнего и Дальнего Востока

Азербайджан намерен продвигать туристический потенциал в странах Ближнего и Дальнего Востока 17:00
Туризм
15 февраля 2025 г. 17:25
Азербайджан намерен продвигать туристический потенциал в странах Ближнего и Дальнего Востока

Государственное агентство по туризму планирует провести широкую кампанию по продвижению туристического потенциала Азербайджана в странах СНГ, Ближнего и Дальнего Востока.

Как сообщает Report, мероприятия по продвижению туристического потенциала будет вестись в ряде стран, включая Индию, Китай и Японию.

"Планируется организация семинаров, роад-шоу (промо-туры) и других мероприятий, а также подготовка и распространение информационных бюллетеней. Целью проекта является продвижение азербайджанского туризма на международном уровне и увеличение турпотока в страну", - подчеркивает агентство.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan turizminin MDB, Yaxın və Uzaq Şərqdə geniş tanıtımına başlanılır

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