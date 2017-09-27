Азербайджан намерен привлечь туристов из Китая

© Report/ Orkhan Azim

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ На очередном Бакинском торговом фестивале будет более 500 участников, в то время как на прошлом фестивале эта цифра составила менее 300.

Как сообщает Report, об этом сказал министр культуры и туризма Абульфас Гараев.

По его словам, процесс возврата участникам налога на добавленную стоимость (НДС) еще более упростится в этом году.

Министр также прокомментировал вопрос упрощения визового режима для граждан других стран, помимо арабских: "Сейчас существует система ASAN Viza. Это уникальная возможность для иностранных туристов. Возможно, для граждан ряда стран применят особые правила, но это уже часть внешней политики".

По словам А. Гараева, в настоящее время ведется работа по привлечению китайских туристов в Азербайджан: "Недавно состоялся наш визит в Китай, где мы подписали соглашение. Ведется работа посредством министерства иностранных дел. Авиакомпания AZAL также расширяет географию полетов в Китай. Китайские туристы особые. Их привлечение мы поручим зарекомендовавшим себя туристическим компаниям".

Говоря о внедрении системы демпинга в секторе туризма, министр подчеркнул, что он против искусственного регулирования цен: "Демпинг создает условия для банкротства компаний. Возможно, что какая-то компания предлагает за одну цену 2-звездочный отель, а другая может предложить что-то еще".