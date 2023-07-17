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Азербайджан намерен привлечь иностранных инвесторов к развитию туризма в Карабахе и Восточном Зангезуре

Азербайджан намерен привлечь иностранных инвесторов к развитию туризма в Карабахе и Восточном Зангезуре Правительство Азербайджана ведет переговоры с инвесторами из стран СНГ, в том числе России, а также из Турции и Израиля о развитии туризма на освобожденных от оккупации территориях.
Туризм
17 июля 2023 г. 16:04
Азербайджан намерен привлечь иностранных инвесторов к развитию туризма в Карабахе и Восточном Зангезуре

Правительство Азербайджана ведет переговоры с инвесторами из стран СНГ, в том числе России, а также из Турции и Израиля о развитии туризма на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщает Report, об этом журналистами заявил председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев.

По его словам, у Госагентсва есть механизмы продвижения, связанные с туристическим сектором: "Мы ведем переговоры как с местными, так и с иностранными инвесторами о вложениях в туризм, в том числе на освобожденных от оккупации территориях. Это проекты, связанные с восстановлением определенных исторических памятников, реализуемые в сфере партнерства государственного и частного секторов. В настоящее время идет их обсуждение", - сказал он.

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Версия на английском языке Azerbaijan eager to attract foreign investors to development of tourism in Karabakh, East Zangazur regions
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda turizmin inkişafına xarici investorları cəlb etmək istəyir

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