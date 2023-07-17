Азербайджан намерен привлечь иностранных инвесторов к развитию туризма в Карабахе и Восточном Зангезуре

Правительство Азербайджана ведет переговоры с инвесторами из стран СНГ, в том числе России, а также из Турции и Израиля о развитии туризма на освобожденных от оккупации территориях.

Правительство Азербайджана ведет переговоры с инвесторами из стран СНГ, в том числе России, а также из Турции и Израиля о развитии туризма на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщает Report, об этом журналистами заявил председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев.

По его словам, у Госагентсва есть механизмы продвижения, связанные с туристическим сектором: "Мы ведем переговоры как с местными, так и с иностранными инвесторами о вложениях в туризм, в том числе на освобожденных от оккупации территориях. Это проекты, связанные с восстановлением определенных исторических памятников, реализуемые в сфере партнерства государственного и частного секторов. В настоящее время идет их обсуждение", - сказал он.