Азербайджан намерен наладить экспорт вин в туристические регионы Турции

Туристические регионы Турции могут стать потенциальными рынками экспорта азербайджанских вин.

Туристические регионы Турции могут стать потенциальными рынками экспорта азербайджанских вин.

Как передает Report, об этом сообщил исполнительный директор Агентства по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев.

Он отметил, что агентство планирует расширять деятельность в направлении продвижения азербайджанской продукции и увеличении экспорта.

Абдуллаев подчеркнул, что площадь виноградников в стране увеличивается: "На сегодняшний день виноградники охватывают 17 тысяч гектаров, что в 15 раз меньше, чем 40 лет назад, однако благодаря государственной поддержке указанная сфера продолжает развиваться в регионах".

Помимо этого, по словам главы AZPROMO, в центре внимания находится возобновление производства вина “Агдам”: “С этой целью Министерство экономики выдвинуло требование – желающие заняться производством этого сорта вина должны иметь земельные участки в Карабахском экономическом районе. По итогам проведенного конкурса победила компания, у которой есть виноградники в Физули. Сорта винограда для вина "Агдам" будут выращиваться в этом районе. Это было главным требованием, так как важным было сохранить географическое указание. В настоящее время идет производство агдамского вина”.