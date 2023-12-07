О нас

Азербайджан намерен наладить экспорт вин в туристические регионы Турции

Азербайджан намерен наладить экспорт вин в туристические регионы Турции Туристические регионы Турции могут стать потенциальными рынками экспорта азербайджанских вин.
Туризм
7 декабря 2023 г. 00:21
Азербайджан намерен наладить экспорт вин в туристические регионы Турции

Туристические регионы Турции могут стать потенциальными рынками экспорта азербайджанских вин.

Как передает Report, об этом сообщил исполнительный директор Агентства по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев.

Он отметил, что агентство планирует расширять деятельность в направлении продвижения азербайджанской продукции и увеличении экспорта.

Абдуллаев подчеркнул, что площадь виноградников в стране увеличивается: "На сегодняшний день виноградники охватывают 17 тысяч гектаров, что в 15 раз меньше, чем 40 лет назад, однако благодаря государственной поддержке указанная сфера продолжает развиваться в регионах".

Помимо этого, по словам главы AZPROMO, в центре внимания находится возобновление производства вина “Агдам”: “С этой целью Министерство экономики выдвинуло требование – желающие заняться производством этого сорта вина должны иметь земельные участки в Карабахском экономическом районе. По итогам проведенного конкурса победила компания, у которой есть виноградники в Физули. Сорта винограда для вина "Агдам" будут выращиваться в этом районе. Это было главным требованием, так как важным было сохранить географическое указание. В настоящее время идет производство агдамского вина”.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Türkiyənin turizm bölgələrinə şərab ixrac etmək istəyir

Самое важное

Президент Ильхам Алиев принял помощника государственного секретаря США
Президент Ильхам Алиев принял помощника государственного секретаря США
6 декабря 2023 г. 20:35
Президент Ильхам Алиев раскрыл причины своего отказа от поездки в Гранаду
Президент Ильхам Алиев раскрыл причины своего отказа от поездки в Гранаду
6 декабря 2023 г. 14:48
Ильхам Алиев: Армения выражает готовность принять пять известных принципов
Ильхам Алиев: Армения выражает готовность принять пять известных принципов
6 декабря 2023 г. 13:13
Президент Ильхам Алиев принял участие в Форуме Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в Форуме "Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности"
6 декабря 2023 г. 13:10
Президент Ильхам Алиев рассказал об условиях, созданных для армянских жителей в Карабахе
Президент Ильхам Алиев рассказал об условиях, созданных для армянских жителей в Карабахе
6 декабря 2023 г. 12:17
Президент Азербайджана: Мы уже установили в регионе мир
Президент Азербайджана: Мы уже установили в регионе мир
6 декабря 2023 г. 11:59
Президент: В результате антитеррористических мероприятий не было потерь среди мирного населения
Президент: В результате антитеррористических мероприятий не было потерь среди мирного населения
6 декабря 2023 г. 11:37
Президент Азербайджана: Мы надеялись, что сможем установить контакты с представителями карабахских армян
Президент Азербайджана: Мы надеялись, что сможем установить контакты с представителями карабахских армян
6 декабря 2023 г. 11:28
Сотрудник ANAMA подорвался на мине в Агдаме
Сотрудник ANAMA подорвался на мине в Агдаме
5 декабря 2023 г. 13:27
На местные расходы населенных пунктов на освобожденных территориях из бюджета будет выделено более 50 млн манатов
На местные расходы населенных пунктов на освобожденных территориях из бюджета будет выделено более 50 млн манатов
5 декабря 2023 г. 13:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi