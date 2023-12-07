Азербайджан намерен наладить экспорт вин в туристические регионы Турции

Туристические регионы Турции могут стать потенциальными рынками экспорта азербайджанских вин.
Как передает Report, об этом сообщил исполнительный директор Агентства по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев.
Он отметил, что агентство планирует расширять деятельность в направлении продвижения азербайджанской продукции и увеличении экспорта.
Абдуллаев подчеркнул, что площадь виноградников в стране увеличивается: "На сегодняшний день виноградники охватывают 17 тысяч гектаров, что в 15 раз меньше, чем 40 лет назад, однако благодаря государственной поддержке указанная сфера продолжает развиваться в регионах".
Помимо этого, по словам главы AZPROMO, в центре внимания находится возобновление производства вина “Агдам”: “С этой целью Министерство экономики выдвинуло требование – желающие заняться производством этого сорта вина должны иметь земельные участки в Карабахском экономическом районе. По итогам проведенного конкурса победила компания, у которой есть виноградники в Физули. Сорта винограда для вина "Агдам" будут выращиваться в этом районе. Это было главным требованием, так как важным было сохранить географическое указание. В настоящее время идет производство агдамского вина”.