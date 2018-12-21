Азербайджан может присоединиться к проекту Центрально-азиатского варианта "шенгена"

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Узбекистан совместно с Казахстаном запустит в феврале 2019 года аналог шенгенской визы – Silk visa.

Как передает Report, об этом заявил и.о. первого заместителя председателя Госкомтуризма Узбекистана Улугбек Касымходжаев на встрече с журналистами.

По его словам виза вводится для совместного привлечения иностранных туристов в Центрально-Азиатский регион и популяризацию данного маршрута в целом.

"По нашим оценкам, в феврале 2019 года это должно начать работать. Проект Silk visa прошел все согласования в ведомствах двух стран, при этом, остались только технические детали плюс согласование оборудования", - отметил Касымходжаев.

Он также отметил, что к совместной визе проявляют интерес Кыргызстан и Таджикистан, а казахстанская сторона также планирует подключить к этому проекту Азербайджан и Турцию.

Создать по аналогии "шенгена" центральноазиатский вариант Silk visa для привлечения туристов в регион ранее предложила председатель комитета по международным отношениям, обороне и безопасности сената РК Дарига Назарбаева.

Соглашение о взаимном признании визовых режимов Казахстан и Узбекистан подписали в ноябре в Шымкенте на первом межрегиональном Форуме двух стран.