Азербайджан может превратить казахстанские аэропорты в маркетинговых партнеров

Азербайджан и Казахстан обсудили возможности сотрудничества в сфере туризма, проведение взаимных инфотуров, обмен опытом, а также партнерство по маркетинговым проектам с 11 действующими в Казахстане международными аэропортами.

Азербайджан и Казахстан обсудили возможности сотрудничества в сфере туризма, проведение взаимных инфотуров, обмен опытом, а также партнерство по маркетинговым проектам с 11 действующими в Казахстане международными аэропортами.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Государственное агентство по туризму.

Эти вопросы обсуждались на встрече председателя структуры Фуада Нагиева с послом Казахстана в Азербайджане Сержаном Абдыкаримовым.

Посол отметил важность создания совместных туристических маршрутов по культурному наследию исторического Шелкового пути, которые будут способствовать продвижению культуры и туристических возможностей двух стран.

На встрече состоялся обмен мнениями по проектам, которые агентство будет реализовывать в Казахстане, привлечению граждан Казахстана в азербайджанские туристические центры и курорты.