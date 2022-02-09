Азербайджан может открыть постоянное турпредставительство в Турции

В ближайшем будущем в столице Турции Анкаре или крупнейшем городе Стамбуле может состояться открытие постоянного туристического представительства Азербайджана.

В ближайшем будущем в столице Турции Анкаре или крупнейшем городе Стамбуле может состояться открытие постоянного туристического представительства Азербайджана.

Об этом турецкому бюро Report заявил советник председателя Государственного агентства по туризму Кенан Гулузаде.

К.Гулузаде представлял Азербайджан на одной из крупнейших в мире туристических выставок - Восточно-средиземноморская международная выставка туризма и путешествий (EMİTT 2022) в Стамбуле.

"Мы демонстрируем здесь наши традиционные туристические продукты, а также продвигаем туристические возможности освобожденных земель, которые считаются новым направлением. Турецкий рынок является приоритетным для Азербайджана. В период пандемии мы приняли больше туристов из Турции, чем из любой другой страны. Проведено несколько официальных встреч, мы также заинтересованы в продвижении азербайджанских турпродуктов в других регионах Турции, включая инфотуры для сотрудников турагентств и медиатуры в Стамбул, Анкару, Измир, юго-восточные и северо-восточные регионы Турции. Кроме того, мы готовим серьезный план действий по продвижению туристических возможностей Нахчывана в Турции. В ближайшем будущем Азербайджан может открыть постоянное туристическое представительство в Анкаре или Стамбуле", - сказал Гулузаде.