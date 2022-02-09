О нас
Report Georgia
Аудио новости

Азербайджан может открыть постоянное турпредставительство в Турции

Азербайджан может открыть постоянное турпредставительство в Турции В ближайшем будущем в столице Турции Анкаре или крупнейшем городе Стамбуле может состояться открытие постоянного туристического представительства Азербайджана.
Туризм
9 февраля 2022 г. 17:25
Азербайджан может открыть постоянное турпредставительство в Турции

В ближайшем будущем в столице Турции Анкаре или крупнейшем городе Стамбуле может состояться открытие постоянного туристического представительства Азербайджана.

Об этом турецкому бюро Report заявил советник председателя Государственного агентства по туризму Кенан Гулузаде.

К.Гулузаде представлял Азербайджан на одной из крупнейших в мире туристических выставок - Восточно-средиземноморская международная выставка туризма и путешествий (EMİTT 2022) в Стамбуле.

"Мы демонстрируем здесь наши традиционные туристические продукты, а также продвигаем туристические возможности освобожденных земель, которые считаются новым направлением. Турецкий рынок является приоритетным для Азербайджана. В период пандемии мы приняли больше туристов из Турции, чем из любой другой страны. Проведено несколько официальных встреч, мы также заинтересованы в продвижении азербайджанских турпродуктов в других регионах Турции, включая инфотуры для сотрудников турагентств и медиатуры в Стамбул, Анкару, Измир, юго-восточные и северо-восточные регионы Турции. Кроме того, мы готовим серьезный план действий по продвижению туристических возможностей Нахчывана в Турции. В ближайшем будущем Азербайджан может открыть постоянное туристическое представительство в Анкаре или Стамбуле", - сказал Гулузаде.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan may open permanent tourism office in Turkey
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Türkiyədə daimi turizm nümayəndəliyi aça bilər

Самое важное

Делегация из Удмуртии посетит Азербайджан с деловым визитом
Делегация из Удмуртии посетит Азербайджан с деловым визитом
9 февраля 2022 г. 13:12
Агентство развития медиа обозначило цели нового закона «О медиа»
Агентство развития медиа обозначило цели нового закона «О медиа»
9 февраля 2022 г. 12:20
В Баку сожительствовавший с 15-летней девушкой мужчина взят под надзор полиции
В Баку сожительствовавший с 15-летней девушкой мужчина взят под надзор полиции
9 февраля 2022 г. 11:42
Президент Ильхам Алиев утвердил закон О Медиа
Президент Ильхам Алиев утвердил закон "О Медиа"
8 февраля 2022 г. 18:18
Распространились кадры получения главой незарегистрированной организации денег от граждан
ВидеоРаспространились кадры получения главой незарегистрированной организации денег от граждан
8 февраля 2022 г. 17:26
Азербайджан поставляет в Турцию дополнительные объемы газа по ее просьбе
Азербайджан поставляет в Турцию дополнительные объемы газа по ее просьбе
8 февраля 2022 г. 17:25
Албано-Удинская христианская община: Мы готовы сотрудничать с Армяно-григорианской церковью
Албано-Удинская христианская община: Мы готовы сотрудничать с Армяно-григорианской церковью
8 февраля 2022 г. 16:59
Азербайджанские НПО обратились к гендиректору ЮНЕСКО
Азербайджанские НПО обратились к гендиректору ЮНЕСКО
8 февраля 2022 г. 13:31
Распоряжение о выплате 200 манатов охватит 1,1 млн пенсионеров
Распоряжение о выплате 200 манатов охватит 1,1 млн пенсионеров
8 февраля 2022 г. 12:44
МИД Азербайджана: Отказ Армении от обязательств выходит за рамки международно-правовых рамок
МИД Азербайджана: Отказ Армении от обязательств выходит за рамки международно-правовых рамок
8 февраля 2022 г. 12:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi