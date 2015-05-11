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    Азербайджан, К​ыргызстан, Казахстан и Турция создадут совместный туристический маршрут

    Программа «Современный Шелковый путь» предусматривает создание единого туристического маршрута по тюркоязычным странам

    Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Азербайджан, Кыргызстан, Казахстан и Турция создадут совместный туристический продукт. Как сообщает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом заявил директор Департамента туризма Кыргызстана Максат Чакиев.

    В настоящее время разрабатывается программа «Современный Шелковый путь», предусматривающая создание единого туристического маршрута по тюркоязычным странам, куда входят Азербайджан, Кыргызстан, Казахстан и Турция.

    Чакиев отметил, что в тюркоязычном мире достаточно природных объектов и исторических мест, представляющих интерес для мирового сообщества.

    "Для развития туризма нужно использовать бренд Великого Шелкового пути, для чего и разрабатывался совместный туристический продукт", - сказал Чакиев.

    Договоренность о создании туристического продукта между странами была достигнута в прошлом году. 

    План выполнения необходимых мероприятий в этом направлении разработан и в ближайшее время вступит в силу.

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