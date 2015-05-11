Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Азербайджан, Кыргызстан, Казахстан и Турция создадут совместный туристический продукт. Как сообщает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом заявил директор Департамента туризма Кыргызстана Максат Чакиев.

В настоящее время разрабатывается программа «Современный Шелковый путь», предусматривающая создание единого туристического маршрута по тюркоязычным странам, куда входят Азербайджан, Кыргызстан, Казахстан и Турция.

Чакиев отметил, что в тюркоязычном мире достаточно природных объектов и исторических мест, представляющих интерес для мирового сообщества.

"Для развития туризма нужно использовать бренд Великого Шелкового пути, для чего и разрабатывался совместный туристический продукт", - сказал Чакиев.

Договоренность о создании туристического продукта между странами была достигнута в прошлом году.

План выполнения необходимых мероприятий в этом направлении разработан и в ближайшее время вступит в силу.