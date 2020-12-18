Азербайджан и Украина расширяют сотрудничество в сфере туризма

Между Азербайджаном и Украиной будет расширено сотрудничество в сфере туризма

Между Азербайджаном и Украиной будет расширено сотрудничество в сфере туризма

Как передает Report, об этом сообщил председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев, выступивший 18 декабря на первом заседании азербайджано-украинской рабочей группы по сотрудничеству в сфере туризма.

На заседании обсуждались вопросы организации прямых авиарейсов между городами Азербайджана и Украины, расширения сотрудничества между отдельными городами и регионами, в частности сотрудничества в области оздоровительного туризма, организации первого азербайджано-украинского туристического форума в Баку, взаимного участия в выставках, проведения маркетинговых мероприятий, возможных совместных мероприятий с целью восстановления туризма в постпандемический период.

Выступая на заседании, председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев рассказал о влиянии дружественных отношений между Азербайджаном и Украиной на сферу туризма. Председатель агентства отметил расширение в последние годы успешных партнерских связей между Азербайджаном и Украиной как в рамках международных организаций, так и двусторонних отношениях, рост числа туристов из Украины в Азербайджан. Фуад Нагиев добавил, что меры, отложенные в связи с пандемией, будут продолжены в постпандемический период, для расширения сотрудничества будут организованы совместные мероприятия.

Сообщив о славной Победе Азербайджанской армии и освобождении Карабаха под руководством Верховного главнокомандующего после 30 лет оккупации, он поблагодарил Украину, которая всегда оказывала поддержку нашей стране.

Глава делегации с украинской стороны, заместитель министра культуры и информационной политики Лариса Петасюк, в свою очередь, отметила важность развития туристических связей между Азербайджаном и Украиной.

На встрече с обеих сторон, наряду с государственными структурами по туризму, выступили представители частных организаций и общественных объединений.