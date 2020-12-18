О нас
Report Georgia
Аудио новости

Азербайджан и Украина расширяют сотрудничество в сфере туризма

Азербайджан и Украина расширяют сотрудничество в сфере туризма Между Азербайджаном и Украиной будет расширено сотрудничество в сфере туризма
Туризм
18 декабря 2020 г. 16:28
Азербайджан и Украина расширяют сотрудничество в сфере туризма

Между Азербайджаном и Украиной будет расширено сотрудничество в сфере туризма

Как передает Report, об этом сообщил председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев, выступивший 18 декабря на первом заседании азербайджано-украинской рабочей группы по сотрудничеству в сфере туризма.

На заседании обсуждались вопросы организации прямых авиарейсов между городами Азербайджана и Украины, расширения сотрудничества между отдельными городами и регионами, в частности сотрудничества в области оздоровительного туризма, организации первого азербайджано-украинского туристического форума в Баку, взаимного участия в выставках, проведения маркетинговых мероприятий, возможных совместных мероприятий с целью восстановления туризма в постпандемический период.

Выступая на заседании, председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев рассказал о влиянии дружественных отношений между Азербайджаном и Украиной на сферу туризма. Председатель агентства отметил расширение в последние годы успешных партнерских связей между Азербайджаном и Украиной как в рамках международных организаций, так и двусторонних отношениях, рост числа туристов из Украины в Азербайджан. Фуад Нагиев добавил, что меры, отложенные в связи с пандемией, будут продолжены в постпандемический период, для расширения сотрудничества будут организованы совместные мероприятия.

Сообщив о славной Победе Азербайджанской армии и освобождении Карабаха под руководством Верховного главнокомандующего после 30 лет оккупации, он поблагодарил Украину, которая всегда оказывала поддержку нашей стране.

Глава делегации с украинской стороны, заместитель министра культуры и информационной политики Лариса Петасюк, в свою очередь, отметила важность развития туристических связей между Азербайджаном и Украиной.

На встрече с обеих сторон, наряду с государственными структурами по туризму, выступили представители частных организаций и общественных объединений.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Ukrayna turizm əməkdaşlığını genişləndirəcək

Новости партнеров

Самое важное

Сколько должностных лиц нарушили карантинный режим в Азербайджане?
Сколько должностных лиц нарушили карантинный режим в Азербайджане?
18 декабря 2020 г. 15:54
Начались работы по созданию топографической карты Шуши
Начались работы по созданию топографической карты Шуши
18 декабря 2020 г. 14:43
Президент: Вакцинация от COVID-19 будет добровольной и за счет государства
Президент: Вакцинация от COVID-19 будет добровольной и за счет государства
18 декабря 2020 г. 13:22
Кабмин Азербайджана о деятельности кафе и ресторанов
Кабмин Азербайджана о деятельности кафе и ресторанов
18 декабря 2020 г. 12:47
В Азербайджане повысили штрафы за нарушение противоэпидемического режима
В Азербайджане повысили штрафы за нарушение противоэпидемического режима
18 декабря 2020 г. 12:29
Хулуси Акар: Наши сотрудники готовы отправиться в Азербайджан
Хулуси Акар: Наши сотрудники готовы отправиться в Азербайджан
18 декабря 2020 г. 11:11
Гонка вакцин от COVID-19: какую выбрать?
Гонка вакцин от COVID-19: какую выбрать?
18 декабря 2020 г. 10:45
Экономист: Азербайджанцы возвращаются в свои дома
"Экономист": Азербайджанцы возвращаются в свои дома
17 декабря 2020 г. 18:46
Обнародовано число врачей, ставших шехидами в Отечественной войне
Обнародовано число врачей, ставших шехидами в Отечественной войне
17 декабря 2020 г. 18:37
Путин: Нагорный Карабах - неотъемлемая часть Азербайджана
Путин: Нагорный Карабах - неотъемлемая часть Азербайджана
17 декабря 2020 г. 16:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi