Азербайджан и Турция обсудили партнерство в сфере оздоровительного туризма

В Баку представители оздоровительного туризма и Торгово-промышленной палаты турецкой провинции Трабзон (TTSO) обсудили вопросы партнерства.

Представители оздоровительного туризма и Торгово-промышленной палаты турецкой провинции Трабзон (TTSO) обсудили в Баку вопросы партнерства.

Об этом сообщает Report со ссылкой на TTSO.

В ведомстве заявили, что двусторонние переговоры оказались очень продуктивными для турецкого здравоохранения.

"Мы поддерживаем контакты с Азербайджаном в рамках проекта оздоровительного туризма в Трабзоне. Между Баку и Трабзоном есть прямое авиасообщение, что является большим преимуществом. Двусторонние переговоры в Азербайджане были очень продуктивными. Верим, что удастся наладить партнерство с братской страной в сфере оздоровительного туризма", - говорится в заявлении.