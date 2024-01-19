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Азербайджан и Турция обсудили партнерство в сфере оздоровительного туризма

Азербайджан и Турция обсудили партнерство в сфере оздоровительного туризма В Баку представители оздоровительного туризма и Торгово-промышленной палаты турецкой провинции Трабзон (TTSO) обсудили вопросы партнерства.
Туризм
19 января 2024 г. 17:27
Азербайджан и Турция обсудили партнерство в сфере оздоровительного туризма

Представители оздоровительного туризма и Торгово-промышленной палаты турецкой провинции Трабзон (TTSO) обсудили в Баку вопросы партнерства.

Об этом сообщает Report со ссылкой на TTSO.

В ведомстве заявили, что двусторонние переговоры оказались очень продуктивными для турецкого здравоохранения.

"Мы поддерживаем контакты с Азербайджаном в рамках проекта оздоровительного туризма в Трабзоне. Между Баку и Трабзоном есть прямое авиасообщение, что является большим преимуществом. Двусторонние переговоры в Азербайджане были очень продуктивными. Верим, что удастся наладить партнерство с братской страной в сфере оздоровительного туризма", - говорится в заявлении.

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