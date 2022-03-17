Азербайджан и Северный Кипр обсудили туристические связи

Между Ассоциацией туристических агентств Азербайджана (АТАА) и компанией "Tripholi" из Северного Кипра состоялась деловая встреча, посвященная восстановлению и развитию туризма.

Между Ассоциацией туристических агентств Азербайджана (АТАА) и компанией "Tripholi" из Северного Кипра состоялась деловая встреча, посвященная восстановлению и развитию туризма.

Об этом Report сообщили в ATAA.

Целью мероприятия с участием представителей местных туристических компаний и гостиничных сетей, являлось расширение сотрудничества с зарубежными странами для поддержки восстановления и развития туризма в постпандемический период, а также содействие увеличению числа туристов путем организации взаимных ознакомительных поездок.

Председатель правления АТАА Руфат Гаджиев отметил, что открывающиеся новые направления и страны создают новые возможности для туристов. Он отметил, что расширение взаимных туристических связей с Северным Кипром внесет большой вклад в развитие туризма, и пригласил туристов из этой страны посещать Азербайджан как в зимние, так и в летние месяцы для более близкого знакомства с нашей страной. Председатель отметил, что представители туристической индустрии всегда готовы к сотрудничеству с туристическими компаниями Северного Кипра.

Представитель Северного Кипра в Баку Мустафа Кямал Баязбайрам сообщил, что за время пребывания в Азербайджане посетил большинство туристических регионов страны, высоко оценил туристические возможности Азербайджана. Он отметил, что прекрасная природа, гостеприимный народ, богатство национальной кухни Азербайджана всегда нравятся туристам.