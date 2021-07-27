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Азербайджан и Сербия обсуждают упрощение визового режима

Азербайджан и Сербия обсуждают упрощение визового режима "У Азербайджана и Сербии есть ряд совместных социальных проектов. Обе страны имеют глубокие связи в гуманитарной сфере".
Туризм
27 июля 2021 г. 18:57
Азербайджан и Сербия обсуждают упрощение визового режима
Никола Селакович

"У Азербайджана и Сербии есть ряд совместных социальных проектов. Обе страны имеют глубокие связи в гуманитарной сфере".

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Сербии Никола Селакович на азербайджано-сербском бизнес-форуме в Баку.

По его словам, в настоящее время стороны ведут переговоры об упрощении визового режима: “Это позволит нам более интерактивно сотрудничать. Наша цель - побудить бизнесменов заниматься бизнесом".

Напомним, что в рамках 6-го заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Сербией состоялся азербайджано-сербский бизнес-форум, организованный Азербайджанским фондом поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) при Министерстве экономики.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Serbiya viza rejiminin sadələşdirilməsini müzakirə edir

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