Азербайджан и Сербия обсуждают упрощение визового режима

"У Азербайджана и Сербии есть ряд совместных социальных проектов. Обе страны имеют глубокие связи в гуманитарной сфере".

"У Азербайджана и Сербии есть ряд совместных социальных проектов. Обе страны имеют глубокие связи в гуманитарной сфере".

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Сербии Никола Селакович на азербайджано-сербском бизнес-форуме в Баку.

По его словам, в настоящее время стороны ведут переговоры об упрощении визового режима: “Это позволит нам более интерактивно сотрудничать. Наша цель - побудить бизнесменов заниматься бизнесом".

Напомним, что в рамках 6-го заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Сербией состоялся азербайджано-сербский бизнес-форум, организованный Азербайджанским фондом поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) при Министерстве экономики.