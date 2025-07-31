О нас

Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили развитие туристических связей

Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили развитие туристических связей Сегодня состоялась встреча между председателем Государственного агентства по туризму Фуадом Нагиевым и послом Саудовской Аравии в нашей стране Иссамом бин Салехом аль-Джутейли.
Туризм
31 июля 2025 г. 17:22
Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили развитие туристических связей

Сегодня состоялась встреча между председателем Государственного агентства по туризму Фуадом Нагиевым и послом Саудовской Аравии в нашей стране Иссамом бин Салехом аль-Джутейли.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство, на встрече Ф.Нагиев предоставил информацию о туристическом потенциале Азербайджана и существующих туристических направлениях, а также о мерах, осуществляемых для развития туризма.

Стороны отметили значимость развития туризма для укрепления двусторонних отношений. Состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества в данной области.

Посол от имени министра туризма своей страны и генерального секретаря Всемирной туристской организации (UNWTO) пригласил Нагиева на Генеральную ассамблею UNWTO, которая пройдет в Эр-Рияде 7-11 ноября текущего года.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijan, Saudi Arabia discuss tourism ties
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Səudiyyə Ərəbistanı arasında turizm əlaqələri müzakirə olunub

Самое важное

В Азербайджане с начала года уволен 41 директор детского сада
В Азербайджане с начала года уволен 41 директор детского сада
30 июля 2025 г. 16:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi