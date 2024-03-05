О нас

Азербайджан и Россия утвердили дорожную карту по развитию туризма на 2024-2026 годы

Азербайджан и Россия утвердили дорожную карту по развитию туризма на 2024-2026 годы Дорожная карта по развитию туризма между Азербайджаном и Россией на 2024-2026 годы подписана по итогам переговоров премьеров стран Али Асадова и Михаила Мишустина.
Туризм
5 марта 2024 г. 19:46
Азербайджан и Россия утвердили дорожную карту по развитию туризма на 2024-2026 годы

Дорожная карта по развитию туризма между Азербайджаном и Россией на 2024-2026 годы подписана по итогам переговоров премьеров стран Али Асадова и Михаила Мишустина.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, подписи под документом поставили замминистра экономического развития РФ Владимир Ильичев и председатель государственного агентства по туризму Азербайджана Фуад Нагиев.

Кроме того, по итогам переговоров утверждена программа сотрудничества между министерствами культуры стран. Этот документ также рассчитан на ближайшие два года.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Russia, Azerbaijan ink tourism road map for 2024-2026
Версия на азербайджанском языке Rusiya və Azərbaycan 2024-2026-cı illər üçün turizmə dair yol xəritəsini təsdiqləyib

Самое читаемое

Санкт-Петербург подвергся атаке дрона
ВидеоСанкт-Петербург подвергся атаке дрона
2 марта 2024 г. 09:44
Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
5 марта 2024 г. 11:35
ВВС Украины за 10 дней сбили 10 российских военных самолетов
ВВС Украины за 10 дней сбили 10 российских военных самолетов
28 февраля 2024 г. 14:23
В Азербайджане действовавший более трех лет трудовой договор предлагается считать бессрочным
В Азербайджане действовавший более трех лет трудовой договор предлагается считать бессрочным
29 февраля 2024 г. 11:58
Дипломатический форум в Анталье соберет более 20 глав государств и правительств
Дипломатический форум в Анталье соберет более 20 глав государств и правительств
28 февраля 2024 г. 13:57
Омбудсмен предложила увеличить пособия ветеранам войны
Омбудсмен предложила увеличить пособия ветеранам войны
29 февраля 2024 г. 11:14
Россия обстреляла Сумскую область, есть погибшие и раненые
Россия обстреляла Сумскую область, есть погибшие и раненые
28 февраля 2024 г. 06:49
Азербайджан продолжит экспорт икры на европейский рынок
ФотоАзербайджан продолжит экспорт икры на европейский рынок
1 марта 2024 г. 11:47
Лавров: Россия может пересмотреть отношения с Арменией
Лавров: Россия может пересмотреть отношения с Арменией
2 марта 2024 г. 17:46
РФ сбросила авиабомбу на центр Курахово Донецкой области, ранены 16 человек
ФотоРФ сбросила авиабомбу на центр Курахово Донецкой области, ранены 16 человек
3 марта 2024 г. 18:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi