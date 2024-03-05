Азербайджан и Россия утвердили дорожную карту по развитию туризма на 2024-2026 годы

Дорожная карта по развитию туризма между Азербайджаном и Россией на 2024-2026 годы подписана по итогам переговоров премьеров стран Али Асадова и Михаила Мишустина.

Дорожная карта по развитию туризма между Азербайджаном и Россией на 2024-2026 годы подписана по итогам переговоров премьеров стран Али Асадова и Михаила Мишустина.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, подписи под документом поставили замминистра экономического развития РФ Владимир Ильичев и председатель государственного агентства по туризму Азербайджана Фуад Нагиев.

Кроме того, по итогам переговоров утверждена программа сотрудничества между министерствами культуры стран. Этот документ также рассчитан на ближайшие два года.