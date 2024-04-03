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Азербайджан и Россия обсудили расширение туристических связей

Азербайджан и Россия обсудили расширение туристических связей Председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев встретился с председателем Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергеем Корнеевым.
Туризм
3 апреля 2024 г. 13:20
Азербайджан и Россия обсудили расширение туристических связей

Председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев встретился с председателем Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергеем Корнеевым.

Как сообщает Report, в рамках встречи состоялись обсуждения относительно "Дорожной карты по развитию туризма между Азербайджаном и Россией на 2024-2026 годы", подписанной 5 марта.

Стороны обсудили создание совместных туристских маршрутов, инвестиционные возможности, образовательные программы, обмен информацией и опытом, развитие связей между туристическими компаниями и другие вопросы.

Было отмечено, что в этом году для продвижения туристического потенциала Азербайджана в России планируется проведение различных маркетинговых мероприятий, участие в выставках, организация семинаров и презентаций, открытие туристического представительства в Москве, организация ознакомительных мероприятий для российских туристических компаний.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan ilə Rusiya arasında turizm əlaqələrinin genişləndirilməsinə dair tədbirlər planı müəyyən edilib

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