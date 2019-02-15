Азербайджан и Мексика намереваются укрепить сотрудничество в сфере туризма

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Посол Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини встретился с председателем Государственного Агенства по Туризму Азербайджана Фуадом Нагиевым и главным исполнительным директором Туристического Бюро Азербайджана Флорианом Зенгстшмидом.

Как сообщает Report со ссылкой на посольство Мексики, стороны обсудили перспективы сотрудничества в туристическом секторе.

Кроме того, азербайджанская сторона выразила интерес в установлении контактов с соответствующими мексиканскими учреждениями и в расширении двустороннего сотрудничества в сфере туризма.

Было отмечено, что туристическая инфраструктура в Азербайджане способствует развитию сектора, что привлекает большое количество иностранных посетителей.