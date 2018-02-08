Азербайджан и Мексика обсудили сотрудничество в сфере туризма

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Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ С целью укрепления двусторонних отношений посол Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини встретился с министром культуры и туризма Абульфасом Гараевым. Об этом Report сообщили в посольстве Мексики в Азербайджане.

На встрече стороны обсудили укрепление правовой базы и, в этом контексте, был затронут Межправительственный договор о сотрудничестве в сфере образования, науки, молодежи, культуры и спорта. Было отмечено, что данный инструмент откроет новые пути и возможности для сотрудничества, а также, придаст импульс двусторонним отношениям, в целом.

Стороны обсудили широкие возможности для сотрудничества как в сфере культуры, так и в туристическом секторе. Посол Лабардини отметил большой потенциал своей страны в этой сфере, подчеркнув то, что Мексика является одной из 8-ми наиболее посещаемых стран мира, принимая ежегодно 37 миллионов туристов.

Стороны обменялись мнениями о сотрудничестве между университетами, где проводится обучение по специальностям, связанным с туристической сферой. Кроме того, они подчеркнули возможность взаимного обмена культурными мероприятиями, что укрепит связи между народами Азербайджана и Мексики.