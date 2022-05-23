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Азербайджан и Казахстан обсудили туристические связи

Азербайджан и Казахстан обсудили туристические связи "Казахстан является одним из приоритетных направлений для туристического рынка Азербайджана среди стран Центральной Азии, и мы заинтересованы в дальнейшем расширении наших связей".
Туризм
23 мая 2022 г. 20:51
Азербайджан и Казахстан обсудили туристические связи

"Казахстан является одним из приоритетных направлений для туристического рынка Азербайджана среди стран Центральной Азии, и мы заинтересованы в дальнейшем расширении наших связей".

Как передает Report, об этом заявил председатель Госагентства по туризму Фуад Нагиев на встрече с вице-министром культуры и спорта Казахстана Ержаном Еркинбаевым.

Он отметил, что в стране постепенно восстанавливается туризм, создаются новые туристические продукты и маршруты, широко представлены туристические возможности Азербайджана на прошедшей в прошлом месяце в Алматы выставке “Казахстанский международный туризм и путешествия - KİTF 2022”.

Е.Еркинбаев подчеркнул заинтересованность в дальнейшем расширении туристических связей между двумя братскими странами, увеличении количества авиарейсов и взаимных туристических поездок.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Kazakhstan discuss relations in tourism sector
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Qazaxıstan turizm əlaqələrini müzakirə edib

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