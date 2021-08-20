Азербайджан и Грузия разрабатывают совместный туристический маршрут

"Мы ведем работу по созданию маршрутов культурного туризма. Сейчас совместно с Грузией ведется разработка туристического маршрута "Али-Нино".

"Мы ведем работу по созданию маршрутов культурного туризма. Сейчас совместно с Грузией ведется разработка туристического маршрута "Али-Нино".

Об этом Report сообщила представитель Азербайджанского бюро туризма Шарифа Гасанова.

"Али-Нино" объединяет определенные объекты и в Азербайджане, и в Грузии. Реализуя проект, мы преследуем цель создать возможность для туристов из Европы совершить путешествие как в Азербайджан, так и в Грузию, потому что европейские туристы обычно хотят посетить кавказские страны одним туристическим маршрутом. По этому маршруту туристы получат возможность увидеть Баку, Гянджу и Шушу в Азербайджане. Список мест посещения в Грузии готовит грузинская сторона, и основным направлением станет Тбилиси. Туристический маршрут "Али-Нино" намечен на этот год, сейчас ведется работа над проектом".

Ш.Гасанова отметила, что на следующий год запланировано создание новых совместных туристических маршрутов.