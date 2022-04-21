Азербайджан и Грузия обсудили совместные туристические продукты

При организации Азербайджанского бюро туризма при Государственном агентстве по туризму и при содействии расположенного в столице Грузии Тбилиси гостевого центра "Azerbaijan.Travel" состоялся вебинар, посвященный развитию совместных туров между двумя стран

При организации Азербайджанского бюро туризма при Государственном агентстве по туризму и при содействии расположенного в столице Грузии Тбилиси гостевого центра "Azerbaijan.Travel" состоялся вебинар, посвященный развитию совместных туров между двумя странами.

Как передает Report со ссылкой на Агентство, на встрече приняли участие представители Азербайджанского бюро туризма и Национальной администрации туризма Грузии.

Стороны обсудили идеи совместных туристических продуктов и планы по приданию привлекательности совместным турам для долгосрочных путешественников.

Дискуссии охватили такие темы, как культурное и историческое наследия, здоровье, гастрономия, приключенческий туризм, наблюдение за птицами, транскавказские хайкинг-маршруты, винный маршрут "İter Vitis Qafqaz", туристический маршрут "Али и Нино" и др.

В онлайн-встрече, проведенной в рамках "Азербайджано-грузинского совместного проекта путешествий", приняли участие также грузинские туристические компании и общественные организации, специализирующиеся на туризме.

Основной целью совместных туров, запланированных в рамках проекта, наряду с туристами из некоторых стран Европы, станут туристы из Китая, Японии, Индонезии, Малайзии, США и Канады, предпочитающие более длительные путешествия.