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Азербайджан и Грузия обсудили сотрудничество в сфере туризма

Азербайджан и Грузия обсудили сотрудничество в сфере туризма Делегация во главе с советником председателя Государственного агентства по туризму Азербайджана Кянаном Гулузаде совершила рабочий визит в Грузию.
Туризм
26 января 2022 г. 14:29
Азербайджан и Грузия обсудили сотрудничество в сфере туризма
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Делегация во главе с советником председателя Государственного агентства по туризму Азербайджана Кянаном Гулузаде совершила рабочий визит в Грузию.

Как сообщает грузинское бюро Report, в рамках визита состоялась встреча делегации с заместителем министра экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили.

Стороны обсудили приоритетные направления сотрудничества между Азербайджаном и Грузией в сфере туризма и гражданской авиации. Основное внимание было уделено вызовам, созданным пандемией COVID-19 в обеих сферах.

Было отмечено, что для привлечения большего числа посетителей из целевых стран на Южный Кавказ важно объединить усилия региональных стран, что, в свою очередь, может способствовать дальнейшему развитию секторов туризма и гражданской авиации в каждой стране.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Georgia mull cooperation in tourism
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Gürcüstanla turizm sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib

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