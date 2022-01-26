Азербайджан и Грузия обсудили сотрудничество в сфере туризма

Делегация во главе с советником председателя Государственного агентства по туризму Азербайджана Кянаном Гулузаде совершила рабочий визит в Грузию.

Делегация во главе с советником председателя Государственного агентства по туризму Азербайджана Кянаном Гулузаде совершила рабочий визит в Грузию.

Как сообщает грузинское бюро Report, в рамках визита состоялась встреча делегации с заместителем министра экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили.

Стороны обсудили приоритетные направления сотрудничества между Азербайджаном и Грузией в сфере туризма и гражданской авиации. Основное внимание было уделено вызовам, созданным пандемией COVID-19 в обеих сферах.

Было отмечено, что для привлечения большего числа посетителей из целевых стран на Южный Кавказ важно объединить усилия региональных стран, что, в свою очередь, может способствовать дальнейшему развитию секторов туризма и гражданской авиации в каждой стране.