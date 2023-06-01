Азербайджан и Чехия обсудили расширение туристического сотрудничества

Было обсуждено расширение сотрудничества между Азербайджаном и Чехией в сфере туризма

Обсуждено расширение сотрудничества между Азербайджаном и Чехией в сфере туризма.

Как передает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров сообщил в Twitter.

"Мы обменялись мнениями с министром промышленности и торговли Чехии Йозефом Сикелой о потенциальных возможностях укрепления торгово-экономических связей Азербайджана и Чехии. Между нашими странами есть большие возможности для расширения сотрудничества в инвестиционной, промышленной, транспортно-транзитной и туристической сферах", - отметил он.