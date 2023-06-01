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Азербайджан и Чехия обсудили расширение туристического сотрудничества

Азербайджан и Чехия обсудили расширение туристического сотрудничества Было обсуждено расширение сотрудничества между Азербайджаном и Чехией в сфере туризма
Туризм
1 июня 2023 г. 16:32
Азербайджан и Чехия обсудили расширение туристического сотрудничества

Обсуждено расширение сотрудничества между Азербайджаном и Чехией в сфере туризма.

Как передает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров сообщил в Twitter.

"Мы обменялись мнениями с министром промышленности и торговли Чехии Йозефом Сикелой о потенциальных возможностях укрепления торгово-экономических связей Азербайджана и Чехии. Между нашими странами есть большие возможности для расширения сотрудничества в инвестиционной, промышленной, транспортно-транзитной и туристической сферах", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Çexiya turizm əməkdaşlığının genişləndirilməsini müzakirə edib

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