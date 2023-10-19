Азербайджан и Бразилия обсудили сотрудничество в области туризма

Азербайджан и Бразилия обсудили взаимные промоушн- и рекламные мероприятия, а также организацию ознакомительных поездок для сотрудничества в области туризма.

Азербайджан и Бразилия обсудили взаимные промоушн- и рекламные мероприятия, а также организацию ознакомительных поездок для сотрудничества в сфере туризма.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму, обсуждения прошли с участием представителей СМИ и туристических компаний на встрече председателя Госагентства по туризму Фуада Нагиева с министром туризма Бразилии Селсо Сабино де Оливейра в рамках 25-й сессии Генассамблеи Всемирной туристской организации ООН в Самарканде (Узбекистан).

Делегация во главе с Ф.Нагиевым была представлена на "Глобальном инвестиционном форуме" и "Глобальном образовательном форуме", проходивших в рамках сессии. На форумах с участием представителей ведущих туристических компаний и организаций обсуждались современные тенденции развития туризма, инвестиционные возможности, а также перспективы сотрудничества в сфере туристского образования.