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Азербайджан и Бразилия обсудили сотрудничество в области туризма

Азербайджан и Бразилия обсудили сотрудничество в области туризма Азербайджан и Бразилия обсудили взаимные промоушн- и рекламные мероприятия, а также организацию ознакомительных поездок для сотрудничества в области туризма.
Туризм
19 октября 2023 г. 15:35
Азербайджан и Бразилия обсудили сотрудничество в области туризма

Азербайджан и Бразилия обсудили взаимные промоушн- и рекламные мероприятия, а также организацию ознакомительных поездок для сотрудничества в сфере туризма.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму, обсуждения прошли с участием представителей СМИ и туристических компаний на встрече председателя Госагентства по туризму Фуада Нагиева с министром туризма Бразилии Селсо Сабино де Оливейра в рамках 25-й сессии Генассамблеи Всемирной туристской организации ООН в Самарканде (Узбекистан).

Делегация во главе с Ф.Нагиевым была представлена на "Глобальном инвестиционном форуме" и "Глобальном образовательном форуме", проходивших в рамках сессии. На форумах с участием представителей ведущих туристических компаний и организаций обсуждались современные тенденции развития туризма, инвестиционные возможности, а также перспективы сотрудничества в сфере туристского образования.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Brazil discuss tourism cooperation
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Braziliya ilə turizm sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib

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