Азербайджан готовится к применению стандартов SMIIC для привлечения туристов из исламских стран

Азербайджан готовится к принятию стандартов Института стандартизации и метрологии исламских стран (SMIIC), что станет важным шагом для развития туристического сектора.

Азербайджан готовится к принятию стандартов Института стандартизации и метрологии исламских стран (SMIIC), что станет важным шагом для развития туристического сектора.

Как сообщает Report, об этом заявил завотделом туристической политики и стратегии Государственного агентства по туризму Мухаммед Мурадов на Форуме халяльного бизнеса и туризма (AZHAB Forum) в Баку.

"Как председатель комитета по стандартизации в сфере туризма в Азербайджане, хочу подчеркнуть, что одной из основных задач нашего комитета является принятие стандартов SMIIC. В настоящее время эти стандарты переводятся и рассматриваются," - отметил Мурадов.

Он подчеркнул, что в будущем Азербайджан, как мусульманская страна, будет активно продвигать себя на рынках Ближнего Востока: "Продвижение Азербайджана как мусульманской страны будет важным элементом нашей маркетинговой стратегии. Мы начнем с внедрения стандартов, а затем приступим к реализации других мер, направленных на укрепление нашего имиджа".