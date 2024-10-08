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Азербайджан готовится к применению стандартов SMIIC для привлечения туристов из исламских стран  

Азербайджан готовится к применению стандартов SMIIC для привлечения туристов из исламских стран   Азербайджан готовится к принятию стандартов Института стандартизации и метрологии исламских стран (SMIIC), что станет важным шагом для развития туристического сектора.
Туризм
8 октября 2024 г. 20:10
Азербайджан готовится к применению стандартов SMIIC для привлечения туристов из исламских стран  

Азербайджан готовится к принятию стандартов Института стандартизации и метрологии исламских стран (SMIIC), что станет важным шагом для развития туристического сектора.

Как сообщает Report, об этом заявил завотделом туристической политики и стратегии Государственного агентства по туризму Мухаммед Мурадов на Форуме халяльного бизнеса и туризма (AZHAB Forum) в Баку.

"Как председатель комитета по стандартизации в сфере туризма в Азербайджане, хочу подчеркнуть, что одной из основных задач нашего комитета является принятие стандартов SMIIC. В настоящее время эти стандарты переводятся и рассматриваются," - отметил Мурадов.

Он подчеркнул, что в будущем Азербайджан, как мусульманская страна, будет активно продвигать себя на рынках Ближнего Востока: "Продвижение Азербайджана как мусульманской страны будет важным элементом нашей маркетинговой стратегии. Мы начнем с внедрения стандартов, а затем приступим к реализации других мер, направленных на укрепление нашего имиджа".

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Версия на английском языке Azerbaijan to implement SMIIC standards to attract tourists from Islamic countries
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan İslam ölkələrindən turist axını üçün SMIIC standartlarının tətbiqinə hazırlaşır

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