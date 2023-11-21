Азербайджан демонстрирует возможности туризма на международной выставке в Катаре

Туристические возможности Азербайджана демонстрируются на выставке Qatar Travel Mart, организованной Азербайджанским бюро туризма в столице Катара Дохе.

Туристические возможности Азербайджана демонстрируются на выставке Qatar Travel Mart, организованной Азербайджанским бюро туризма в столице Катара Дохе.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по туризму.

На национальном стенде посетителям предоставляется подробная информация об истории Азербайджана, образцах национальной кухни, возможностях экотуризма, горнолыжных курортах, оздоровительном и зимнем туризме.

Наряду с Азербайджанским бюро туризма, здесь представлены 7 местных компаний-партнеров.

На выставке, которая продлится до 22 ноября, принимают участие 250 представителей туристической индустрии из 60 стран, представляющих государственный и частный сектор. Выставку, как ожидается, посетят более 9 тысяч человек.