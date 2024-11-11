Азербайджан демонстрирует туристический потенциал на COP29

16:33

На 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), проходящей в Баку, на павильоне дестинации в "Зеленой зоне" представлен опыт Азербайджана в области устойчивого туризма.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму.

На павильоне площадью 200 кв. м. иностранным гостям и представителям СМИ представили туристический потенциал Азербайджана, демонстрируется интерактивная карта возможностей для туризма и промо-видео.

Кроме этого, проводятся презентации и дегустация блюд азербайджанской кухни, традиционного чаепития, национальных сладостей, местных вин, а также концепции "Slow Food Travel", направленной на сохранение местного биоразнообразия.

Посетителям также демонстрируются изделия ручной работы в ковроткачестве, вязании, пряжи шерсти, росписи по керамике, текелдуз и медное дело.

В VR-зоне, предназначенной для виртуального путешествия по достопримечательностям Азербайджана, гости могут "посетить" Хыналыг, Янардаг, Атешгях, Ичери-шехер, Шекинский дворец ханов, Гёйгёль и другие культурные и исторические места.

В презентационной зоне в течение 10 дней ежедневно будут проходить мероприятия, посвященные экотуристическим продуктам (горным походам, наблюдению за птицами), возможностям природного туризма, деловым событиям, культурному наследию Азербайджана из списка ЮНЕСКО и продвижению азербайджанского туризма.

20 ноября на COP29 пройдет Встреча министров туризма высокого уровня для реализации инициативы "Глобальное сотрудничество для усиления климатических действий в туризме", впервые включенной в повестку дня Председательства COP29. Также запланированы панельные дискуссии о роли туризма в изменении климата и дополнительные мероприятия.

В рамках COP29 Государственное агентство по туризму установило указатели и информационные щиты для улучшения обслуживания туристов в Абшеронском и Алтыагачском национальных парках.

В рамках COP29 для информирования гостей города о мероприятиях и туристических возможностях страны установлено 5 мобильных туристических информационных центров в ключевых транспортных узлах Баку.

Все 8 туристических информационных центров: за ТЦ "Наргиз" на улице Низами, за ТЦ "Парк Бульвар" в Приморском национальном парке, на улице Альберта Агарунова, у станции метро "Кёроглу" (выход к Бакинскому стадиону), у Дворца Гейдара Алиева, на выходе из ТЦ "Порт Баку", в комплексе "Sea Breeze Resort" и в Терминале 2 Аэропорта — во время мероприятия будут работать ежедневно с 10:00 до 19:00.