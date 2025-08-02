Азербайджан делает ставку на премиальный туризм

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С открытием первого легализованного казино на территории курортного комплекса Sea Breeze, на нардаранском пляже, Азербайджан делает стратегический шаг в сторону формирования нового направления въездного туризма - премиального и игорного. Цель ясна: это экономическая модель, направленная на возвращение средств и туристического трафика, которые в течение многих лет уходили за пределы страны.

Согласно статистическим данным, около 17% посетителей казино в Батуми - это граждане Азербайджана. Каждый год они покупают авиабилеты, арендуют отели, тратят значительные суммы в ресторанах и торговых центрах соседнего государства. Причем выигрывают они или проигрывают - не столь важно. Главное в том, что Азербайджан теряет доходы от туризма, возможности создания рабочих мест и налогооблагаемую базу.

Теперь ситуация меняется.

Глобальный опыт подтверждает, что правильно интегрированные казино могут стать ядром масштабного туристического развития. В Макао, например, доходы от казино превышают 28 млрд долларов США в год, что составляет около 40% ВВП города. В Сингапуре, Лас-Вегасе, на Северном Кипре индустрия туризма строится вокруг игровых курортов, сопровождаемых отельным бизнесом, гастрономией, мероприятиями и шоу-индустрией.

Азербайджан начинает претендовать на свое место в этом ряду.

Новая точка на глобальной карте игорного туризма

О планах строительства казино на Каспийском побережье рассказал Народный артист Азербайджана, бизнесмен Эмин Агаларов в своем видеообращении. По его словам, Sea Breeze может стать пятой глобальной точкой притяжения для поклонников азартных игр, наряду с Макао, Монако, Лас-Вегасом и Северным Кипром.

До конца 2025 года планируется подписание контрактов с как минимум 12 международными гостиничными операторами, уже представленными в США, Европе и Азии. Многие из них работают в Азербайджане и будут интегрированы в инфраструктуру Sea Breeze. Это гарантирует не только рост туристического потока, но и устойчивую загрузку гостиниц даже вне высокого сезона.

Такие туристы - платежеспособны. Они тратят деньги в ресторанах, магазинах, на досуге, что означает дополнительные налоговые поступления, рост внутреннего потребления, создание рабочих мест и привлечение долгосрочных инвестиций в экономику.

Ставка на круглогодичный туризм

В отличие от сезонных морских курортов, игорные резорты формируют стабильный круглый поток туристов, особенно если сопровождаются международными конференциями, покерными турнирами, концертами и фестивалями. Это способствует разнообразию туристической аудитории - от игроков и бизнесменов до представителей шоу-бизнеса и цифровой элиты.

Казино также рассматриваются как инструмент диверсификации туризма: Азербайджан может начать привлекать гостей из Бразилии, Австралии, Южной Америки, которые ранее выбирали Макао, Монако или Лас-Вегас, но теперь могут рассматривать Каспий как новую, более безопасную и экзотическую альтернативу.

Для обеспечения порядка и социальной ответственности Sea Breeze вводит возрастной ценз - посещение казино будет разрешено только лицам старше 21 года. Это соответствует международной практике регулирования игорного бизнеса и направлено на защиту молодежи и уязвимых категорий граждан.

Экосистема будущего

Sea Breeze - это не только курорт, но и масштабный жилой, инвестиционный и инфраструктурный кластер на берегу Каспийского моря. Общая площадь комплекса составляет 500 гектаров, из которых 300 уже озеленены. В настоящее время в этом мини-городе проживает более 20 000 человек, а введенная в эксплуатацию недвижимость превышает 3 млн кв. м.

В инфраструктуру входят резиденции, виллы и апарт-отели, образовательные и медицинские учреждения, концертный зал, пляжи, аквапарк, лунапарк и бассейны, зеленые зоны и системы устойчивого водоснабжения.

Проект уделяет особое внимание и экологии. Только в 2024 году на озеленение было направлено более 35 млн долларов США, а в ближайшие годы ежегодно планируется высаживать до 5 млн деревьев. Sea Breeze позиционируется как круглогодичный экологичный курорт, интегрированный в природный ландшафт, что особенно важно с учетом глобальных трендов на устойчивое развитие.

Таким образом, развитие игорной индустрии на легальной основе в Азербайджане - это как новый вектор туризма, но и геоэкономическая возможность укрепить позиции страны на карте глобального досуга и инвестиций. Правильное регулирование, международные партнерства и стратегическое позиционирование Sea Breeze могут превратить Каспийское побережье в новую столицу премиального туризма Евразии.