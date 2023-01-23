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Азербайджан будет сотрудничать с Андоррой в рамках развития зимнего туризма

Азербайджан будет сотрудничать с Андоррой в рамках развития зимнего туризма Азербайджан и Андорра подпишут меморандум о взаимопонимании по развитию зимнего туризма.
Туризм
23 января 2023 г. 13:12
Азербайджан будет сотрудничать с Андоррой в рамках развития зимнего туризма

Азербайджан и Андорра подпишут меморандум о взаимопонимании по развитию зимнего туризма.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму, этот вопрос обсуждался в рамках рабочего визита председателя организации Фуада Нагиева в Испанию и Андорру.

В ходе встреч также обсуждены перспективы развития туристических связей между Азербайджаном и Испанией, Андоррой и Болгарией. Нагиев принял участие в выставке FITUR в столице Испании Мадриде. В рамках выставки он провел встречу с министром туризма и телекоммуникаций Андорры Жорди Торресом Фалько с участием посла Азербайджана в Испании и Андорре Рамиза Гасанова.

В ходе встречи обсуждены вопросы развития зимнего туризма в стране, использования опыта Андорры в этой сфере. В то же время было подчеркнуто, что спортсмены федерации зимних видов спорта Азербайджана начали тренировки в Андорре и впервые примут участие в Кубке мира.

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Версия на азербайджанском языке Фото Azərbaycan qış turizminin inkişafı ilə bağlı Andorra ilə əməkdaşlıq edəcək

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