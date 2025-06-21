Азер Амирасланов: В Азербайджане есть реальные перспективы для развития премиального и элитного туризма

В Азербайджане существуют реальные перспективы для развития туризма премиального и элитного сегментов.

В Азербайджане существуют реальные перспективы для развития туризма премиального и элитного сегментов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Азер Амирасланов на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

По его словам, мировой опыт показывает, что строительство и инфраструктурные проекты на искусственно созданных землях требуют крупных инвестиций. Такие инициативы открывают широкие возможности для предпринимательской деятельности, способствуют развитию территорий и формированию новых экономических платформ.

Депутат подчеркнул, что создание искусственных земельных участков и современная инфраструктура на них являются ярким примером инновационного подхода, экономического и финансового потенциала страны.

"Наиболее перспективным направлением в этой сфере является развитие премиального и элитного туризма. В Азербайджане для этого есть как инициативы, так и возможности. Этот сегмент должен сопровождаться качественным сервисом, современной инфраструктурой, комфортными условиями отдыха и дополнительными возможностями для развлечений", - отметил он.

Амирасланов также добавил, что представленный законопроект "О создании искусственных земельных участков в азербайджанском секторе Каспийского моря (озера)" создает правовую базу для предпринимательской деятельности и в том числе для развития игрового туризма как компонента премиального туризма. При этом он подчеркнул, что речь не идет о поощрении или пропаганде игорного бизнеса, а предполагается применение жестких регулирующих механизмов.

"В отличие от либерального подхода в ряде стран, в Азербайджане будет обеспечен строгий контроль и регулирование, что говорит о консервативной позиции в реализации проекта", - добавил парламентарий.