О нас

Азер Амирасланов: В Азербайджане есть реальные перспективы для развития премиального и элитного туризма

Азер Амирасланов: В Азербайджане есть реальные перспективы для развития премиального и элитного туризма В Азербайджане существуют реальные перспективы для развития туризма премиального и элитного сегментов.
Туризм
21 июня 2025 г. 14:07
Азер Амирасланов: В Азербайджане есть реальные перспективы для развития премиального и элитного туризма

В Азербайджане существуют реальные перспективы для развития туризма премиального и элитного сегментов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Азер Амирасланов на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

По его словам, мировой опыт показывает, что строительство и инфраструктурные проекты на искусственно созданных землях требуют крупных инвестиций. Такие инициативы открывают широкие возможности для предпринимательской деятельности, способствуют развитию территорий и формированию новых экономических платформ.

Депутат подчеркнул, что создание искусственных земельных участков и современная инфраструктура на них являются ярким примером инновационного подхода, экономического и финансового потенциала страны.

"Наиболее перспективным направлением в этой сфере является развитие премиального и элитного туризма. В Азербайджане для этого есть как инициативы, так и возможности. Этот сегмент должен сопровождаться качественным сервисом, современной инфраструктурой, комфортными условиями отдыха и дополнительными возможностями для развлечений", - отметил он.

Амирасланов также добавил, что представленный законопроект "О создании искусственных земельных участков в азербайджанском секторе Каспийского моря (озера)" создает правовую базу для предпринимательской деятельности и в том числе для развития игрового туризма как компонента премиального туризма. При этом он подчеркнул, что речь не идет о поощрении или пропаганде игорного бизнеса, а предполагается применение жестких регулирующих механизмов.

"В отличие от либерального подхода в ряде стран, в Азербайджане будет обеспечен строгий контроль и регулирование, что говорит о консервативной позиции в реализации проекта", - добавил парламентарий.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azer Amiraslanov: Azerbaijan has real potential for developing premium and luxury tourism
Версия на азербайджанском языке Azər Əmiraslanov: "Azərbaycanda “premium” və "elit" turizmin inkişafı üçün real perspektivlər var"

Самое важное

ГЭЦ: В III группе проходные баллы по некоторым специальностям могут повыситься
ГЭЦ: В III группе проходные баллы по некоторым специальностям могут повыситься
18 июня 2025 г. 10:58
Ильхам Алиев: Британские компании активно участвуют в экономической жизни Азербайджана
Ильхам Алиев: Британские компании активно участвуют в экономической жизни Азербайджана
14 июня 2025 г. 20:35
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву
14 июня 2025 г. 20:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi