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AZAL запустит прямые рейсы между Баку и Сеулом в 2025 году

AZAL запустит прямые рейсы между Баку и Сеулом в 2025 году
Туризм
26 ноября 2024 г. 17:56
AZAL запустит прямые рейсы между Баку и Сеулом в 2025 году

"Азербайджанские авиалинии" (AZAL) начнут выполнять прямые рейсы из Баку в Сеул с мая по июль 2025 года.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму, рейсы будут организованы раз в неделю, по пятницам.

Об этом было объявлено на мероприятии в Сеуле, организованном Азербайджанским бюро по туризму с целью продвижения туристического потенциала страны.

Посол Азербайджана в Южной Корее Рамин Гасанов подчеркнул, что прямое авиасообщение укрепит связи между двумя странами, будет способствовать взаимному туризму и культурному обмену.

В мероприятии приняли участие представители туристической отрасли Кореи, журналисты и ведущие азербайджанские туроператоры. Участникам представили подробную информацию о природе, культурном наследии и достопримечательностях Азербайджана, включая объекты, включенные в список наследия ЮНЕСКО, и современные архитектурные памятники Баку.

Отметим, что за 10 месяцев этого года число туристов из Южной Кореи в Азербайджан выросло на 91% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanla Cənubi Koreya arasında birbaşa uçuşlar həyata keçiriləcək

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