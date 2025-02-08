AZAL запускает новую скидочную кампанию

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL запускает новую скидочную кампанию, чтобы сделать путешествия более доступными для пассажиров.

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL запускает новую скидочную кампанию, чтобы сделать путешествия более доступными для пассажиров.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ЗАО Azerbaijan Airlines.

До 16 февраля пассажиры смогут приобрести авиабилеты со скидкой 25% по всем международным направлениям AZAL. Предложение доступно на рейсах авиакомпании, выполняемых до 31 мая 2025 года.

Скидка распространяется на тарифы эконом-бюджет, премиум-эконом, бизнес-класса, но не применяется к налогам и сборам.

Отметим, что акция не действует в пиковые периоды, а также на кодшеринговых, чартерных и внутренних рейсах. Количество билетов по сниженным ценам ограничено.