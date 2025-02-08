Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL запускает новую скидочную кампанию, чтобы сделать путешествия более доступными для пассажиров.
Об этом
До 16 февраля пассажиры смогут приобрести авиабилеты со скидкой 25% по всем международным направлениям AZAL. Предложение доступно на рейсах авиакомпании, выполняемых до 31 мая 2025 года.
Скидка распространяется на тарифы эконом-бюджет, премиум-эконом, бизнес-класса, но не применяется к налогам и сборам.
Отметим, что акция не действует в пиковые периоды, а также на кодшеринговых, чартерных и внутренних рейсах. Количество билетов по сниженным ценам ограничено.
Авиабилеты можно приобрести на официальном сайте