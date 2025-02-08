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AZAL запускает новую скидочную кампанию

AZAL запускает новую скидочную кампанию Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL запускает новую скидочную кампанию, чтобы сделать путешествия более доступными для пассажиров.
Туризм
8 февраля 2025 г. 09:06
AZAL запускает новую скидочную кампанию

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL запускает новую скидочную кампанию, чтобы сделать путешествия более доступными для пассажиров.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ЗАО Azerbaijan Airlines.

До 16 февраля пассажиры смогут приобрести авиабилеты со скидкой 25% по всем международным направлениям AZAL. Предложение доступно на рейсах авиакомпании, выполняемых до 31 мая 2025 года.

Скидка распространяется на тарифы эконом-бюджет, премиум-эконом, бизнес-класса, но не применяется к налогам и сборам.

Отметим, что акция не действует в пиковые периоды, а также на кодшеринговых, чартерных и внутренних рейсах. Количество билетов по сниженным ценам ограничено.

Авиабилеты можно приобрести на официальном сайте www.azal.az, через мобильное приложение авиакомпании, а также в кассах и у аккредитованных агентств Azerbaijan Airlines. Мобильное приложение AZAL можно скачать по ссылке: https://bit.ly/azal-app.

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Версия на английском языке AZAL offers 25% discount on all destinations
Версия на азербайджанском языке AZAL aviabiletlərə 25 % endirim edib

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