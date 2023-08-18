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AZAL возобновляет полеты в Женеву 

AZAL возобновляет полеты в Женеву  Национальный авиаперевозчик Азербайджана - ЗАО "Азербайджанские Авиалинии"(AZAL) возобновляет выполнение рейсов по маршруту Баку-Женева-Баку.
Туризм
18 августа 2023 г. 17:34
AZAL возобновляет полеты в Женеву 

Национальный авиаперевозчик Азербайджана - ЗАО "Азербайджанские Авиалинии"(AZAL) возобновляет выполнение рейсов по маршруту Баку-Женева-Баку.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу ЗАО, начиная с 30 сентября, полеты по данному направлению будут выполняться с частотой два раза в неделю - по средам и субботам.

Женева, расположенная в сердце Европы, является одним из самых популярных туристических направлений.

Авиабилеты можно забронировать на сайте компании www.azal.az или приобрести в кассах AZAL и официальных агентствах авиакомпании.

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Версия на азербайджанском языке AZAL Cenevrəyə uçuşları bərpa edir

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