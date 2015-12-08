​AZAL возобновляет бюджетные авиарейсы по маршруту Баку-Дубай

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) в преддверии Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года возобновляет бюджетные авиарейсы (low-cost) по маршруту Баку-Дубай (аэропорт Аль-Мактум).

Как сообщил Report глава пресс-службы AZAL Паша Кесеменский, с учетом традиционного увеличения потока туристов накануне Нового года авиакомпания будет выполнять регулярные полеты в данном направлении: "26, 28, 29, 30 декабря и со 2 по 6 января ежедневно будут выполняться полеты по маршруту Баку-Дубай. В то же время в эти дни предусмотрены дополнительные авиарейсы в этом направлении".

"Наряду с этим, в случае необходимости AZAL готов выполнять эти рейсы в другие даты и сезоны", - отметил представитель компании.

Полеты будут выполняться на самолетах Embraer 190, стоимость билетов в один конец - 99 евро (все сборы включены).

Напомним, что AZAL временно приостановил бюджетные авиарейсы по маршруту Баку-Дубай из-за низкого спроса.