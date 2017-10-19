AZAL вошел в состав членов правления Ассоциации туризма Азербайджана

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Впервые в Азербайджане частный и государственный сектор вступили в партнерство для развития сектора туризма. Национальный авиаперевозчик Азербайджана вступил сегодня в состав членов правления Ассоциации туризма Азербайджана (AZTA).

Как сообщает Report, соглашение подписали вице-президент ЗАО "Азербайджанские Авиалинии", исполнительный директор пассажирской авиакомпании AZAL Эльдар Гаджиев и председатель AZTA Нахид Багиров.

Это первый опыт вступления в состав членов авиакомпании – до сих пор в состав членов ассоциации туризма Азербайджана входили туристические компании и отели.

AZAL вступает в состав членов, параллельно в состав правления AZTA, где будет координировать деятельность авиационного транспорта.

Вступление авиакомпании AZAL в состав правления и членов Ассоциации туризма Азербайджана является достижением одних из целей, поставленных главой государства перед участниками туристического сектора для обеспечения развития и приведения в соответствие с международными стандартами.