AZAL в апреле возобновит полеты из Баку в Самарканд

Авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) с 1 апреля 2025 года возобновит прямые рейсы между Самаркандом и Баку.

Авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) с 1 апреля 2025 года возобновит прямые рейсы между Баку и Самаркандом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на узбекские СМИ.

Рейсы будут выполняться два раза в неделю – по средам и воскресеньям.

Вылет из Самарканда в 2:55 по местному времени. Время в пути составит 2 часа 20 минут.

"Это открывает новые возможности для путешественников, отправляющихся из Самарканда, и добавляет еще одно направление в сеть международных рейсов из аэропорта Баку им. Гейдара Алиева, включающей более 75 направлений", - говорится в информации.