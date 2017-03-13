AZAL увеличит частоту рейсов между Баку и Тбилиси

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Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ ЗАО “Азербайджанские авиалинии” с 28 марта увеличит частоту рейсов между Баку и Тбилиси.

Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik-Georgia.ru, в связи с приближением летнего сезона AZAL будет осуществлять рейсы по данному маршруту 8 раз в неделю, а со 2 мая количество рейсов увеличится до десяти.

Отметим, что на сегодняшний день полеты по указанному маршруту осуществляются 7 раз в неделю. Дополнительный рейс с 28 марта будет осуществляться по воскресеньям, а со 2 мая - по вторникам и четвергам самолетом Airbus A319.

Авиакомпания планирует осуществлять рейсы до конца летнего навигационного сезона.