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    AZAL проводит новую акцию на авиарейс Баку-Дубай-Баку

    Стоимость авиабилета туда-обратно составит 188 евро

    Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) объявляет о новой акции на перелеты по направлению из Баку в Дубай и обратно. 

    Как сообщает Report со ссылкой на AZAL, стоимость авиабилета на рейсы Баку-Дубай-Баку с вылетами до 1 декабря 2016 года составит 188 евро. Цена включает все налоги и сборы.

    Также в стоимость авиабилета включен бесплатный провоз багажа (до 23 кг) и полный ассортимент холодного и горячего питания.

    Отметим, что рейсы AZAL из Баку в Дубай осуществляются ежедневно на лайнерах Airbus A319 и A320.

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