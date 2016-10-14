AZAL проводит новую акцию на авиарейс Баку-Дубай-Баку

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) объявляет о новой акции на перелеты по направлению из Баку в Дубай и обратно.

Как сообщает Report со ссылкой на AZAL, стоимость авиабилета на рейсы Баку-Дубай-Баку с вылетами до 1 декабря 2016 года составит 188 евро. Цена включает все налоги и сборы.

Также в стоимость авиабилета включен бесплатный провоз багажа (до 23 кг) и полный ассортимент холодного и горячего питания.

Отметим, что рейсы AZAL из Баку в Дубай осуществляются ежедневно на лайнерах Airbus A319 и A320.