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AZAL предоставляет пассажирам возможность более выгодно повысить класс обслуживания

AZAL предоставляет пассажирам возможность более выгодно повысить класс обслуживания Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL внедрил новую программу AZAL Upgrade, направленную на повышение уровня удовлетворенности пассажиров.
Туризм
2 мая 2025 г. 16:37
AZAL предоставляет пассажирам возможность более выгодно повысить класс обслуживания

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL внедрил новую программу AZAL Upgrade, направленную на повышение уровня удовлетворенности пассажиров.

Как сообщает Report со ссылкой на AZAL, в рамках этой программы пассажиры, оформившие билеты эконом-класса, могут повысить класс обслуживания до премиум-эконом или бизнес-класса.

Пассажиры, которые воспользуются программой AZAL Upgrade, смогут воспользоваться всеми привилегиями, предоставляемыми для соответствующего класса обслуживания.

Существует несколько способов воспользоваться данной услугой. Пассажиры, оформившие билет эконом-класса, получат информацию о программе AZAL Upgrade по электронной почте до своего рейса. Перейдя по ссылке, указанный в письме, пассажиры могут предложить свою цену и получить места в премиум-эконом или бизнес-классе по специальной цене. Кроме того, пассажиры могут воспользоваться услугой через раздел "Управление бронированием" на сайте www.azal.az и в мобильном приложении, а также через онлайн-регистрацию (check-in).

Возможность повышения класса обслуживания доступна онлайн до 14 часов до вылета рейса. После подачи предложения пассажир получит уведомление о результате в течение 12 часов до выполнения рейса, и будет сообщено, принято ли его предложение.

Оплата производится только в случае принятия предложения. Средства, уплаченные за услугу, не возвращаются и не изменяются. Если предложение не принимается, дополнительных платежей с пассажира не взымается.

Кроме того, если воздушное судно, назначенное для рейса, будет заменено и на новом судне не будет бизнес-класса, повышение класса не состоится, и уплаченная сумма будет полностью возвращена пассажиру. Однако, если на новом судне есть бизнес-класс, пассажир получит все привилегии без изменений.

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Версия на азербайджанском языке AZAL sərnişinlərinə xidmət siniflərini daha sərfəli yüksəltmək imkanı təqdim edir

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