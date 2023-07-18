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​​​​​​​AZAL планирует выполнять прямые рейсы в три города Пакистана

​​​​​​​AZAL планирует выполнять прямые рейсы в три города Пакистана ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) планирует в ближайшее время начать два раза в неделю осуществлять прямые рейсы из Баку в пакистанские города Исламабад, Лахор и Карачи.
Туризм
18 июля 2023 г. 20:21
​​​​​​​AZAL планирует выполнять прямые рейсы в три города Пакистана

ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) планирует в ближайшее время начать два раза в неделю осуществлять прямые рейсы из Баку в пакистанские города Исламабад, Лахор и Карачи.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана, об этом говорилось на двусторонних встречах министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашада Набиева с министром железных дорог и авиации Пакистана Хаваджей Саадом Рафиком, министром связи Пакистана Асадом Махмудом, министром водных ресурсов Пакистана Сайедом Фейсалом Али Субзвари.

На встречах, которые состоялись в рамках визита Р.Набиева в Исламскую Республику Пакистан, обсуждались вопросы развития сотрудничества между двумя странами в транспортной сфере, включая авиа, железнодорожные и транзитные перевозки.

Р.Набиев проинформировал пакистанскую сторону о масштабных проектах реконструкции и восстановления, реализуемых на освобожденных территориях Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке AZAL Pakistanın 3 şəhərinə birbaşa uçuşlar həyata keçirməyi planlaşdırır

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