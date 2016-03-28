​AZAL перешел на летнее расписание полетов

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) представило пассажирам обновленное расписание, включающее поправки, связанные с отменой летнего времени в Азербайджане. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу AZAL, по новому расписанию рейсы AZAL вылетают из Баку согласно следующему графику.

Номер рейса Направление Вылет из Баку J28217 Актау 20.00 J28003 Анкара 09.10 J28025 Анталья 10.10 J2063 Берлин 07.00 J28011 Дубай 09.00 J28103 Стамбул 06.45 J28075 Стамбул 08.45 J28079 Стамбул 16.35 J28077 Стамбул 19.15 J28683 Киев 06.45 J28575 Казань 20.00 J2007 Лондон (вт.) 17.30 J2007 Лондон (чт.,пт.,сб.,вск.) 18.05 J28051 Львов 17.40 J2035 Милан 06.30 J28717 Минеральные Воды 16.00 J28701 Минск 07.40 J28852 Москва 09.40 J28107 Москва 15.05 J28854 Москва 19.00 J2101 Нью-Йорк 05.00 J2073 Париж 06.35 J2109 Прага 06.30 J2067 Пекин(вт.) 19.20 J2067 Пекин(вск.) 18.50 J28019 Санкт-Петербург 07.00 J28019 Санкт-Петербург (пт.) 17.45 J28223 Тбилиси 07.20 J28225 Тбилиси 19.30 J2021 Тель-Авив 08.35 J28005 Тегеран 21.30 J28017 Тегеран 08.30

Напомним, что с целью прибытия в пункты назначения в запланированное время и своевременных стыковок, все международные рейсы авиакомпании AZAL вылетят/прилетят из аэропортов Азербайджана на один час раньше времени, указанного в уже приобретенных авиабилетах.

Международный аэропорт имени Гейдара Алиева обращается ко всем пассажирам AZAL, которые приобрели билеты на даты от 26 марта, с просьбой приехать в аэропорт на регистрацию за 3 часа до времени вылета, указанного в авиабилете.

Все структуры AZAL работают в усиленном режиме для обеспечения своевременной посадки пассажиров.

В случае возникновения вопросов просьба обращаться по телефонам: (+99412) 598-88-80 и *8880, либо написать на e-mail callcenter@azal.az. Уточнить расписание вылетов и прилетов можно также в круглосуточной справочной службе аэропорта по телефону: (+99412) 497-27-27.