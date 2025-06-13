AZAL отменил рейсы из Баку в Лахор, Мумбаи и Даммам

ЗАО Azerbaijan Airlines в связи с событиями на Ближнем Востоке и закрытием воздушного пространства ряда стран по соображениям безопасности, отменило рейсы из Баку в три города - Лахор, Мумбаи и Даммам.

ЗАО Azerbaijan Airlines в связи с событиями на Ближнем Востоке и закрытием воздушного пространства ряда стран по соображениям безопасности, отменило рейсы из Баку в три города - Лахор, Мумбаи и Даммам.

Как передает Report со ссылкой на сообщение AZAL, отменены следующие рейсы авиакомпании, запланированные на 13 июня: Баку – Лахор – Баку (J2 145/146), Баку – Мумбаи – Баку (J2 059/060) и Баку – Даммам – Баку (J2 8205/8206).

"AZAL считает безопасность полетов приоритетом, внимательно следит за развитием ситуации и оперативно информирует пассажиров о любых изменениях", - говорится в информации..

При возникновении вопросов пассажиры могут обратиться в колцентр авиакомпании по электронной почте - [email protected].