AZAL открывает прямые рейсы на Мальдивы

Azerbaijan Airlines впервые в своей истории запускает прямые рейсы из Баку на Мальдивские острова.

Azerbaijan Airlines впервые в своей истории запускает прямые рейсы из Баку на Мальдивские острова.

Как сообщает Report со ссылкой на AZAL, первый рейс авиакомпании из Баку в столицу Мальдивской Республики Мале запланирован на 8 ноября, с этого дня полеты будут выполняться дважды в неделю – по пятницам и воскресеньям.

Прямой рейс значительно сокращает время в пути, избавляя пассажиров от сложностей с пересадками.

Авиабилеты доступны для приобретения на официальном сайте www.azal.az, через мобильное приложение авиакомпании, а также в кассах и у аккредитованных агентств Azerbaijan Airlines.