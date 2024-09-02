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AZAL открывает прямые рейсы на Мальдивы

AZAL открывает прямые рейсы на Мальдивы Azerbaijan Airlines впервые в своей истории запускает прямые рейсы из Баку на Мальдивские острова.
Туризм
2 сентября 2024 г. 13:11
AZAL открывает прямые рейсы на Мальдивы

Azerbaijan Airlines впервые в своей истории запускает прямые рейсы из Баку на Мальдивские острова.

Как сообщает Report со ссылкой на AZAL, первый рейс авиакомпании из Баку в столицу Мальдивской Республики Мале запланирован на 8 ноября, с этого дня полеты будут выполняться дважды в неделю – по пятницам и воскресеньям.

Прямой рейс значительно сокращает время в пути, избавляя пассажиров от сложностей с пересадками.

Авиабилеты доступны для приобретения на официальном сайте www.azal.az, через мобильное приложение авиакомпании, а также в кассах и у аккредитованных агентств Azerbaijan Airlines.

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