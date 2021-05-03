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AZAL объявляет о начале полетов в Минеральные Воды

AZAL объявляет о начале полетов в Минеральные Воды Спецрейсы стартуют с 30 мая, полеты будут выполняться раз в неделю, по воскресеньям
Туризм
3 мая 2021 г. 18:57
AZAL объявляет о начале полетов в Минеральные Воды

Авиакомпания «Азербайджанские Авиалинии» начала продажу авиабилетов в еще один город Российской Федерации – Минеральные Воды.

Как передает Report со ссылкой на сообщение пресс-службы ЗАО «Азербайджанские Авиалинии», специальные рейсы из Баку в Минеральные Воды и обратно стартуют с 30 мая, полеты будут выполняться раз в неделю, по воскресеньям.

Авиабилеты можно приобрести на официальном сайте авиакомпании www.azal.az.

На сегодняшний день AZAL также осуществляет специальные в столицу России.

Авиакомпания в связи с пандемией COVID-19 предприняла все необходимые меры по охране здоровья, рейсы авиаперевозчика выполняются в соответствии с рекомендациями властей. Так, пассажирам авиарейса по направлению Баку-Минеральные Воды следует:

- иметь право въезда на территорию России. Правила въезда в РФ в период пандемии представлены на сайте авиакомпании по ссылке:

https://www.azal.az/ru/information/covid-russia;

- получить справку об отсутствии коронавирусной инфекции. Список клиник в Азербайджане, в которых можно сдать тест на COVID-19, представлен на сайте авиакомпании: https://www.azal.az/ru/information/covid-clinics;

Пассажирам рейса по направлению Минеральные Воды-Баку следует:

- проверить право въезда в Азербайджан. Список категорий лиц, которым разрешен въезд в Азербайджан, представлен на странице по ссылке:

https://www.azal.az/ru/information/covid-azerbaijan.

- получить справку об отсутствии коронавирусной инфекции. На результате теста желательно наличие QR-код, он будет проверяться на стойках регистрации.

В соответствии с решением Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана, все прибывшие авиарейсами в Баку пассажиры в течение двух недель должны будут находиться в самоизоляции.

Для пассажиров обоих направлений следует:

- убедиться, что результат теста действителен в течение 48 часов до вылета рейса;

- ознакомиться со специальными правилами перевозок, применяемых авиакомпанией AZAL в период пандемии, по ссылке: https://youtu.be /3 sJKpjxP 4 IA.

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Версия на английском языке AZAL to start operating flights to Mineralnye Vody
Версия на азербайджанском языке AZAL Bakıdan Mineralnıye Vodıya xüsusi reyslər yerinə yetirəcək

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