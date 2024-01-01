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AZAL начинает полеты в еще один аэропорт Лондона

AZAL начинает полеты в еще один аэропорт Лондона С 31 марта этого года ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) начинает полеты в расположенный в Лондоне (Великобритания) аэропорт Гатвик.
Туризм
1 января 2024 г. 17:48
AZAL начинает полеты в еще один аэропорт Лондона

С 31 марта этого года ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) начинает полеты в расположенный в Лондоне (Великобритания) аэропорт Гатвик.

Об этом рассказали в AZAL в ответ на запрос Report.

Согласно отчету, AZAL будет выполнять рейсы в аэропорт Гатвик трижды в неделю (по воскресеньям, средам и пятницам).

Ряд авиакомпаний пользуется Гатвиком из-за низких тарифов и переполненности аэропорта Хитроу.

Рейсы из Международного аэропорта Гейдар Алиев в лондонский аэропорт Хитроу выполняются на современном самолете Boeing-787 Dreamliner три раза в неделю - по вторникам, четвергам и субботам.

Напомним, что недавно AZAL открыл новые рейсы в Доху и Пекин.

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Версия на английском языке AZAL to launch flights to Gatwick Airport in London 
Версия на азербайджанском языке AZAL Londonun daha bir hava limanına uçuşlara başlayır

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