О нас

AZAL начал продажу авиабилетов в Физули

AZAL начал продажу авиабилетов в Физули Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL начал продажу авиабилетов по маршруту Баку-Физули-Баку.
Туризм
1 июля 2024 г. 18:35
AZAL начал продажу авиабилетов в Физули

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL начал продажу авиабилетов по маршруту Баку-Физули-Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу AZAL, билеты доступны для приобретения на официальном сайте www.azal.az.

С 17 июля авиакомпания приступит к осуществлению регулярных полетов в Международный аэропорт в Физули два раза в неделю - по средам и субботам. Рейсы будут выполняться из Терминала 2 Международного аэропорта Гейдар Алиев.

При приобретении авиабилетов по маршруту Баку-Физули-Баку следует обратить внимание на следующие условия:

- Авиабилеты могут приобрести только граждане Азербайджана, так как для въезда в Карабах требуется специальное разрешение.

- Для приобретения авиабилета необходимо пройти авторизацию на портале yolumuzqarabaga.az и получить специальный код. Затем, перейдя на официальный сайт Azerbaijan Airlines, можно приобрести билет, подтвердив разрешение путем ввода специального кода и FIN-кода удостоверения личности. Срок действия специального кода составляет один месяц, и в течение этого периода пассажир может приобрести авиабилет и отправиться в Карабах.

- В связи с тем, что для приобретения авиабилетов по маршруту Баку-Физули-Баку требуется специальное разрешение, проверяемое через соответствующую систему, первоначально их можно будет приобрести только онлайн. Вскоре этот процесс станет доступен и в мобильном приложении авиакомпании.

- Авиабилеты можно приобрести только туда и обратно, и исключительно по маршруту Баку-Физули-Баку.

Согласно решению коллегии Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики, стоимость авиабилета в одну сторону составляет 78 манатов. В эту цену включено до 10 кг ручной клади и 23 кг багажа.

Отметим, что для детей, путешествующих по этому маршруту, предусмотрены скидки: 25% от тарифа для детей от 2 до 12 лет и 90% для младенцев до 2 лет.

Международный аэропорт Физули, открытый 26 октября 2021 года, был построен за рекордные 8 месяцев. Аэропорт располагает всей необходимой инфраструктурой для удобства пассажиров и обеспечения высокого уровня обслуживания.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке AZAL Füzuliyə təyyarə biletlərinin satışına başlayıb

Другие новости из категории

Utair увеличил число рейсов в Баку из Сибири
Utair увеличил число рейсов в Баку из Сибири
28 июня 2024 г. 17:02
Айдын Керимов: В праздничные дни Шушу посетили 13 тыс. туристов
Айдын Керимов: В праздничные дни Шушу посетили 13 тыс. туристов
28 июня 2024 г. 13:50
Айдын Керимов: В Шуше будет создан профессиональный центр туризма
Айдын Керимов: В Шуше будет создан профессиональный центр туризма
28 июня 2024 г. 12:50
Взаимный турпоток между Азербайджаном и Санкт-Петербургом возрастет до 20%
Взаимный турпоток между Азербайджаном и Санкт-Петербургом возрастет до 20%
26 июня 2024 г. 15:33
Баку готовится к наплыву туристов на COP29: ожидания, инфраструктура и планы на будущее
Баку готовится к наплыву туристов на COP29: ожидания, инфраструктура и планы на будущее
25 июня 2024 г. 10:39
Посол: Открытие прямого авиасообщения между Баку и Каиром будет способствовать росту туристов
Посол: Открытие прямого авиасообщения между Баку и Каиром будет способствовать росту туристов
24 июня 2024 г. 17:00
СМИ: Туристический сектор Азербайджана переживает возрождение
СМИ: Туристический сектор Азербайджана переживает возрождение
24 июня 2024 г. 13:21
Туристическая дипломатия Азербайджана: представительства в Москве и Стамбуле
Туристическая дипломатия Азербайджана: представительства в Москве и Стамбуле
24 июня 2024 г. 11:24
Новые образцовые общественные пляжи стали доступны для посетителей
ФотоНовые образцовые общественные пляжи стали доступны для посетителей
23 июня 2024 г. 19:22
Азербайджан: амбициозные планы по развитию зеленого туризма
ФотоАзербайджан: амбициозные планы по развитию "зеленого" туризма
16 июня 2024 г. 14:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi