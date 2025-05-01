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AZAL изменил правила покупки авиабилетов в направлении Физули

AZAL изменил правила покупки авиабилетов в направлении Физули С 1 мая 2025 года вступают в силу изменения в правилах приобретения авиабилетов на рейсы Azerbaijan Airlines (AZAL) по маршруту Баку-Физули-Баку.
Туризм
1 мая 2025 г. 18:16
AZAL изменил правила покупки авиабилетов в направлении Физули

С 1 мая 2025 года вступают в силу изменения в правила приобретения авиабилетов на рейсы "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) по маршруту Баку-Физули-Баку.

Об этом Report сообщили в АZAL.

Согласно новым правилам, граждане Азербайджана могут приобретать авиабилеты по данному направлению напрямую на официальном сайте или в мобильном приложении AZAL без необходимости получения специального разрешения. Эта возможность распространяется на покупку билетов на рейсы авиакомпании в обе стороны.

Необходимые разрешения для поездки теперь оформляются системой автоматически, что исключает необходимость подачи дополнительной заявки через портал Yolumuz Qarabağa ("Наш путь в Карабах").

Изменения внедрены с целью упрощения процедуры и повышения удобства при планировании поездок для граждан Азербайджана.

Иностранным гражданам по-прежнему необходимо получить предварительное разрешение от соответствующих государственных органов для посещения Физули.

Отметим, что рейсы по маршруту Баку-Физули-Баку выполняются два раза в неделю — по субботам и воскресениям.

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Версия на азербайджанском языке AZAL Füzuli istiqamətində aviabiletlərin alışı qaydalarını dəyişib

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