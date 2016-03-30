​AZAL дал старт новой акции в рамках программы AZAL Miles

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) дало старт новой акции в рамках своей бонусной программы AZAL Miles.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу AZAL, участники программы, которые совершат полет в Берлин и Париж в период с 1 апреля по 1 июня 2016 года, смогут заработать в два раза больше статусных и путевых баллов.

Рейсы Баку-Париж-Баку осуществляются 4 раза в неделю – по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Вылет из Международного аэропорта имени Гейдара Алиева в 06:35 утра по бакинскому времени, прибытие в аэропорт Шарль де Голль - в 10:05 по местному времени. Вылет из Парижа - в 11:25 по местному времени, прилет в Баку - в 18:35 по бакинскому времени.

Прямые рейсы по маршруту Баку-Берлин-Баку, которые возобновились с конца марта, выполняются два раза в неделю – по вторникам и воскресеньям. Вылет из Международного аэропорта имени Гейдара Алиева в 07:00 утра по бакинскому времени, прибытие в Международный аэропорт Тегель - в 09:55 по местному времени. Вылет из Берлина - в 10:55 по местному времени, прилет в Баку - в 17:25 по бакинскому времени.

Рейсы в Париж и Берлин выполняются на современных лайнерах Airbus A320 и A319, оборудованных салонами эконом- и бизнес-класса.