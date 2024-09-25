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AZAL, Бюро по туризму и Trip.com Group подписали меморандум для продвижения Азербайджана на туристическом рынке Китая

AZAL, Бюро по туризму и Trip.com Group подписали меморандум для продвижения Азербайджана на туристическом рынке Китая 14:35
Туризм
25 сентября 2024 г. 14:55
AZAL, Бюро по туризму и Trip.com Group подписали меморандум для продвижения Азербайджана на туристическом рынке Китая

ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), Бюро по туризму Азербайджана при Государственном агентстве по туризму и Trip.com Group подписали меморандум о взаимопонимании.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство.

Согласно информации, Бюро в рамках сотрудничества с AZAL провело в Пекине ряд мероприятий, направленных на укрепление туристических связей между Азербайджаном и Китаем.

В рамках мероприятий подписан Меморандум для укрепления сотрудничества в сфере туризма. Согласно документу, платформа "Ctrip" будет активно использоваться для продвижения Азербайджана, как привлекательного туристического направления для китайских путешественников.

По данным агентства, в январе-августе 2024 года Азербайджан посетили 26,866 тыс. туристов из Китая, что более чем в 2 раза выше показателя 8 месяцев прошлого года.

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Версия на английском языке ФотоAZAL, Azerbaijan Tourism Board, Trip.com Group join forces to boost Azerbaijan's presence in Chinese tourism market
Версия на азербайджанском языке ФотоAZAL, Azərbaycan Turizm Bürosu və "Trip.com Group" Anlaşma Memorandumu imzalayıb

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