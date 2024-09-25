AZAL, Бюро по туризму и Trip.com Group подписали меморандум для продвижения Азербайджана на туристическом рынке Китая

14:35

ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), Бюро по туризму Азербайджана при Государственном агентстве по туризму и Trip.com Group подписали меморандум о взаимопонимании.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство.

Согласно информации, Бюро в рамках сотрудничества с AZAL провело в Пекине ряд мероприятий, направленных на укрепление туристических связей между Азербайджаном и Китаем.

В рамках мероприятий подписан Меморандум для укрепления сотрудничества в сфере туризма. Согласно документу, платформа "Ctrip" будет активно использоваться для продвижения Азербайджана, как привлекательного туристического направления для китайских путешественников.

По данным агентства, в январе-августе 2024 года Азербайджан посетили 26,866 тыс. туристов из Китая, что более чем в 2 раза выше показателя 8 месяцев прошлого года.