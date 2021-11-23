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Австрия сократит срок действия сертификатов о вакцинации для иностранцев

Австрия сократит срок действия сертификатов о вакцинации для иностранцев Австрия первой из европейских стран с декабря сократит срок действия сертификатов о вакцинации иностранцев до 270 дней.
Туризм
23 ноября 2021 г. 09:02
Австрия сократит срок действия сертификатов о вакцинации для иностранцев

Австрия первой из европейских стран с декабря сократит срок действия сертификатов о вакцинации иностранцев до 270 дней.

Как передает Report, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на обновленные правила въезда. До сих пор в Австрии, как и в остальном Евросоюзе, планировали признавать прививки, сделанные в течение последнего года, но с 6 декабря страна снизит этот срок до 270 дней.

Отмечается, что безразлично, каков "срок действия", записанный в сертификате, – значение будет иметь лишь то, какова дата последней прививки.

При этом это не временная мера, а постоянно действующие правила, которые будут применяться также для "европейских" вакцин типа Pfizer. Причем тем, кто планирует путешествовать по Австрии транзитом, так же могут отказать во въезде из-за "устаревшего" сертификата.

Это означает, что в феврале перестанут пускать тех, кто сделал последнюю прививку в мае 2020 года.

Как отмечается, со временем падает степень защиты всех вакцин, и насколько быстро это падение, станет известно лишь со временем, когда пройдет достаточно времени от начала массовой вакцинации.

Ряд государств уже вводят требование об усиливающей, или "бустерной" прививке. Такое требование может появиться и в адрес путешественников.

Как сообщалось, Австрия с 22 ноября закрылась на три недели для туристов из- за введения национального локдауна, который продлится до 13 декабря.

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Версия на английском языке Austria to shorten validity of vaccination certificates for foreigners

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