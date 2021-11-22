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Австрия сегодня закрывается для туристов на три недели

Австрия сегодня закрывается для туристов на три недели Австрия с 22 ноября закроется на три недели для туристов из-за введения национального локдауна, который продлится до 13 декабря.
Туризм
22 ноября 2021 г. 09:42
Австрия сегодня закрывается для туристов на три недели

Австрия с 22 ноября закроется на три недели для туристов из-за введения национального локдауна, который продлится до 13 декабря.

Как передает Report со ссылкой на avianews.com, об этом сообщил Национальный туристический офис Австрии. На такие меры власти пошли из-за значительного роста новых случаев COVID-19.

Хотя границы страны остаются открытыми, внутри Австрии для всех людей, включая вакцинированных, будет действовать комендантский час.

Поездки туристов невозможны, поскольку на время лоукдауна будут закрыты отели и культурные заведения. Ресторанам разрешат работать, но только на вынос.

В течение 10 дней власти оценят эффект от ограничений . Если он будет достаточным, срок локдауна может быть сокращен.

Если человек планирует навестить родственников или друзей и может остановиться у них, он по-прежнему может въехать в Австрию.

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Версия на английском языке Austria on lockdown for tourists for 3 weeks

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